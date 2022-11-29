МВД опровергло дефицит принтеров для печати паспортов из-за санкций

МВД: дефицита техники для печати паспортов нет, их выдача идет в плановом режиме

«Ведомости» со ссылкой на представителя МВД ранее сообщили, что ведомство испытывает проблемы с матричными принтерами, которые используют при печати паспортов. Министерство назвало сообщение неверной интерпретацией заявления

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД не испытывает дефицита оргтехники, используемой при печати паспортов, сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя публикацию «Ведомостей» о возможных проблемах с применяемыми для этого матричными принтерами на фоне санкций.

«В настоящее время подразделения по вопросам миграции МВД России обеспечены оргтехникой в полном объеме, работа по выдаче паспортов проводится в плановом режиме», — говорится в сообщении.

«Ведомости» со ссылкой выступление начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова в Совете Федерации писали, что ведомство не может закупать новые матричные принтеры из-за санкций, но готово приобретать их у российских производителей. Однако в стране такие принтеры пока не выпускают, отмечала газета. Ранее технику закупали у японских Epson и OKI, а также итальянской Olivetti.

Матричные принтеры создают изображение на бумаге из отдельных маленьких точек ударным способом. Их механизм был изобретен в 1964 году корпорацией Seiko Epson. Такие принтеры широко используются в печати официальных бланков и документов.

В МВД подтвердили, что Войнов призвал российских производителей оргтехники к сотрудничеству «в условиях, вызванных внешним санкционным давлением», и разъяснил «процедуру госзакупок указанного оборудования для нужд МВД России». Ведомство попросило СМИ воздерживаться от «некорректной интерпретации заявлений и высказываний должностных лиц», добавили в МВД.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные компании, в том числе и производители принтеров, приняли решение уйти из России или приостановить поставки. В их числе были крупнейшие игроки рынка — Epson, HP, Xerox и другие.

РБК выяснил, что к осени на российском рынке стал доминировать китайский производитель принтеров Pantum (53% проданных принтеров к концу третьего квартала по данным аналитической компании ITResearch). При этом еще в конце прошлого года лидером ранка была американская HP (36%), у Pantum было 16%.