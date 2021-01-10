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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые нашли связь между коронавирусом и дисфункцией мозга

Коматозное состояние и делирий часто сопровождает тяжелую форму COVID-19. Ученые пришли к выводу, что это связано с методиками лечения, которые не предполагают предотвращение дисфункции мозга
Фото: Alvaro Calvo / Getty Images
Фото: Alvaro Calvo / Getty Images

Пациенты, которые попали в реанимацию с COVID-19, чаще больных с другими формами ОРВИ страдали от дисфункции мозга. К такому выводу пришли американские и испанские ученые, пишет Eurekalert со ссылкой на исследование.

Специалисты из американского Медицинского центра университета Вандербильта в штате Теннеси совместно с учеными из Испании исследовали более 2 тыс. пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции в 14 странах. Дисфункция мозга у них проявлялась по разному: нарушения речи, дезориентация, неспособность сосредоточиться или даже коматозное состояние.

По словам Бренды Пун из университета Вандербильта, в среднем пациенты находились в коме по 12 дней, что вдвое больше, чем у людей, которые не болели COVID-19. У других больных кома в среднем длилась по четыре дня, еще один день они находились в состоянии делирия (психическое расстройство, при котором наблюдаются помрачение сознания, нарушение мышления и эмоций. — РБК).

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Фото:Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Авторы исследования отмечают, что при лечении COVID-19 во всем мире врачи отказываются от клинических методик, помогающих предотвратить дисфункцию мозга.

«Результаты нашего исследования показали, что многие отделения интенсивной терапии вернулись к седативным методам, которые не соответствуют рекомендациям передовой практики», — пояснила Пун.

Ученые отметили, что подобная тенденция вызвана общей нагрузкой на системы здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной инфекции, во время которой клиники сталкивались с нехваткой медработников.

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Чтобы избежать подобных последствий специалисты рекомендуют перейти на легкие седативные препараты при лечении COVID-19, дыхательные упражнения, общение с близкими виртуально или лично с соблюдением мер безопасности.

Ранее в январе группа бельгийских и голландских ученых сообщила, что некоторые симптомы коронавирусной инфекции могут приобретать хроническую форму даже после окончательного выздоровления.

Многие пациенты, переболевшие COVID-19 в легкой форме, после излечения жаловались на общую усталость, мышечную слабость, боли и нарушения сна. Подобные симптомы сохранялись на протяжении месяцев.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус болезнь осложнение
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