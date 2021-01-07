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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили о возможном переходе COVID-19 в хроническую форму

Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Многие пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, без госпитализации, испытывают определенные симптомы в течение месяцев после заражения и становятся зависимыми от ухода, выяснила группа бельгийских и голландских ученых.

В исследовании принимали участие 1837 легко переболевших COVID-19. Ученые исследовали процесс и темпы их восстановления после перенесенной инфекции. Они выяснили, что очень небольшая часть участников исследования (7,7%) нуждалась в помощи посторонних в повседневных делах до заражения. Однако после инфицирования, в среднем через 79 дней после появления симптомов, эта потребность значительно возросла (52,4%), выяснили ученые. Чуть более 30% участников исследования были признаны зависимыми от ухода.

Авторы исследования предложили считать СOVID-19 хроническим, если симптомы остаются более 12 недель.

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Исследователи пришли к выводу, что COVID-19 оказывает большое влияние на пациентов с легкой формой заболевания. «Примерно через три месяца после появления симптомов значительная часть не госпитализированных пациентов в той или иной степени зависела от других в плане личного ухода. Это указывает на то, что влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно, и что необходимо уделять больше внимания выявлению стратегий лечения для восстановления независимости пациентов», — заявили ученые.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
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