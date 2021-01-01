Ученые объяснили большую заразность нового штамма коронавируса для детей

Он имеет большую, по сравнению с первоначальным вариантом, способность проникать в клетку и дети стали так же уязвимы для коронавируса, как взрослые. Ранее ученые сообщили, что фиксируют новый штамм среди детей чаще

Фото: Yara Nardi / Reuters

Дети более восприимчивы к новому штамму коронавируса, обнаруженному в Британии, чем к предыдущим, так как он обладает более высокой способностью проникать в клетки, рассказала профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай, пишет Daily Mail.

Она пояснила, что предыдущему варианту коронавируса было труднее связываться с рецептором АСЕ2, который является точкой входа в клетку для многих коронавирусов. Поэтому взрослые, у которых в верхних дыхательных путях много АСЕ2, были «легкой мишенью», а дети заражались сложнее.

Новый штамм обладает большей способностью проникать в клетки, поэтому дети так же восприимчивы к нему, как и взрослые, пояснила Барклай.

Профессор колледжа Нил Фергюсон считает, что это может объяснить рост заражения среди детей.