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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимальное с 18 ноября число заражений COVID-19

За сутки в России было выявлено 23 309 случаев заражения COVID-19. При этом излечившимися от болезни признали 23 680 человек
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число заражений стало минимальным с 18 ноября и оказалось меньше числа тех, кто был признан излечившимся от COVID-19, составившего за сутки 23 680 человек.

Резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований. За последние сутки в России проведено 268 тыс. тестов на COVID-19, в то время ровно месяц назад (9 декабря 2020 года) оперативный штаб сообщал о проведении более 425 тыс. тестов.

Лидерство по числу заражений по-прежнему удерживает Москва, где выявлено 4900 заболевших. Кроме того, в топ-5 вошли:

  • Санкт-Петербург — 3006;
  • Московская область — 1184;
  • Нижегородская область — 443;
  • Ростовская область — 395.

За сутки от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, умерли 470 человек, в том числе 74 — в Москве. Кроме того, более десяти смертей от COVID-19 зафиксировано за сутки в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 69;
  • Московская область — 23;
  • Ростовская область — 19;
  • Свердловская область — 16;
  • Краснодарский край — 15;
  • Нижегородская область — 14;
  • Красноярский край, Самарская, Тульская и Иркутская области — по 12.

Общее число заражений с момента начала пандемии достигло в России почти 3,8 млн человек. От болезни, по данным оперативного штаба, умерли 61 381 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

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Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Автор
Евгений Калюков
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