В России выявили минимальное с 18 ноября число заражений COVID-19

За сутки в России было выявлено 23 309 случаев заражения COVID-19. При этом излечившимися от болезни признали 23 680 человек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число заражений стало минимальным с 18 ноября и оказалось меньше числа тех, кто был признан излечившимся от COVID-19, составившего за сутки 23 680 человек.

Резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований. За последние сутки в России проведено 268 тыс. тестов на COVID-19, в то время ровно месяц назад (9 декабря 2020 года) оперативный штаб сообщал о проведении более 425 тыс. тестов.

Лидерство по числу заражений по-прежнему удерживает Москва, где выявлено 4900 заболевших. Кроме того, в топ-5 вошли:

Санкт-Петербург — 3006;

Московская область — 1184;

Нижегородская область — 443;

Ростовская область — 395.

За сутки от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, умерли 470 человек, в том числе 74 — в Москве. Кроме того, более десяти смертей от COVID-19 зафиксировано за сутки в следующих регионах: