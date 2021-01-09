Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Художник Валентин Сидоров умер от коронавируса Общество, 16:15 Заболевшего COVID-19 Олега Басилашвили выписали из больницы Общество, 16:11 Биатлонистка сборной России показала свой лучший результат в сезоне Спорт, 16:01 На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета не было россиян Общество, 15:47 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 15:38 Власти заявили о поддержке малого бизнеса на ₽600 млрд Экономика, 15:35 Вице-президент ISU заявил о невозможности переноса ЧМ в Россию Спорт, 15:22 Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета Общество, 15:11 Сможем ли мы печатать новые органы на 3D-принтере Индустрия 4.0, 15:00  Онопко объяснил поцелуй шарфа ЦСКА перед болельщиками в 2010 году Спорт, 14:58 Российская теннисистка победила шестую ракетку мира на турнире в Абу-Даби Спорт, 14:50 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 14:48 Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом Общество, 14:38 В месте пропажи индонезийского Boeing в море нашли обломки и части тел Общество, 14:26
Общество ,  
0 

Власти Индонезии объявили о крушении пропавшего самолета

По данным Минтранса Индонезии, самолет потерпел крушение в Яванском море. Россиян на борту погибшего Boeing не было, сообщило посольство России в Джакарте
Boeing BA $209,98 -0,24% Купить
Фото: Willy Kurniawan / Reuters
Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Пропавший через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air разбился в Яванском море. Об этом заявил в интервью порталу Detik министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

«Да, недалеко от острова Мале», — сказал министр, по словам которого его ведомство намерено провести пресс-конференцию, на которой будет оглашена информация о чрезвычайном происшествии.

«Мы можем быть уверены, что самолет упал не на материке, а в водах Тысячи островов (архипелаг близ Джакарты, административно подчиненный властям столицы. — РБК)», — сообщил CNN Indonesia вице-губернатор Джакарты Ахмад Риза.

О гибели самолета сообщило и посольство России в Индонезии, запросившее Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии о наличии на борту россиян.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее о гибели самолета Detik сообщил глава администрации архипелага Тысяча островов Джунаеди. В свою очередь, CNN Indonesia со ссылкой на представителей полиции сообщило, что в районе пропажи самолета найдены различные обломки, а также фрагменты тел.

Один из рыбаков с острова Ланканг рассказал CNN Indonesia, что самолет взорвался в воздухе и он сам слышал взрыв в небе, а потом видел падающие в море горящие обломки.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Видео: Anadolu Agency
Видео: Anadolu Agency
Video

После взлета из аэропорта Джакарты лайнер, который должен был доставить пассажиров на индонезийский остров Калимантан, направился в сторону Яванского моря и успел подняться на высоту более 3 км. Однако затем он менее чем за минуту опустился практически до уровня моря и исчез с экранов радаров, сообщил портал Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет, совершивший свой первый полет в 1994 году.

По данным телекомпании Metro TV, на борту пропавшего самолета находилось 56 человек, в том числе 50 пассажиров.

Автор
Евгений Калюков
Индонезия авиакатастрофа Boeing
Материалы по теме
В месте пропажи индонезийского Boeing в море нашли обломки и части тел
Общество
Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из столицы Индонезии Boeing
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter