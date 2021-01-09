На борту потерпевшего крушение индонезийского самолета не было россиян

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

На борту самолета Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море, россиян не было. Об этом говорится в Twitter посольства России в Джакарте, которое ссылается на данные Национального агентства по поиску и спасению Индонезии.

«По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — говорится в сообщении.

Самолет пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Позже министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади заявил, что лайнер потерпел крушение в Яванском море, недалеко от острова Мале. Самолет выполнял рейс из Джакарты в Понтианак.