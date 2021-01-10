Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V»

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Несмотря на отсутствие подробных данных об испытаниях российской вакцины против коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V», есть основания полагать, что препарат является весьма надежным и эффективным, в отличие от китайской вакцины CoronaVac. Такое мнение высказал старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели.

По его словам, Россия благодаря разработке «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов.

Специалист напомнил, что российская вакцина прошла клинические испытания третьей фазы. Суммарно, как отметил Фазели, прививка была сделана почти 23 тыс. человек, из которых коронавирусом затем заболели менее 150 человек. «Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании «Спутник V» стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определение степени тяжести заболевания неясно», — пишет аналитик.

Фазели особо отметил сотрудничество разработчиков «Спутника V» с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от COVID-19 с применением одного из компонентов российской вакцины и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

«Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания, у меня есть основания думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac (разработчиком выступает биофармацевтическая компания Sinovac), которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии», — заключил он.