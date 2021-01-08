Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины «Спутник V»

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Страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от COVID-19 только при условии проведения общеевропейских переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V».

«Существует только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, и ни одна страна не должна от этого отступать и проводить параллельные консультации», — отметила она.

Более того, на европейский рынок могут поступить только те вакцины, которые были утверждены в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), добавила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, в имеющемся портфеле заказов насчитывается 2,3 млрд вакцин, разработанных американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, что достаточно для вакцинации всего населения ЕС.