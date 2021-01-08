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Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины «Спутник V»

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) могут покупать вакцины от COVID-19 только при условии проведения общеевропейских переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V».

«Существует только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, и ни одна страна не должна от этого отступать и проводить параллельные консультации», — отметила она.

Более того, на европейский рынок могут поступить только те вакцины, которые были утверждены в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA), добавила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, в имеющемся портфеле заказов насчитывается 2,3 млрд вакцин, разработанных американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, что достаточно для вакцинации всего населения ЕС.

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Фото:David Goldman / AP

EMA одобрила применение на территории Евросоюза препарата Comirnaty (BNT162b2) от коронавируса, разработанного Pfizer и BioNTech в конце декабря 2020 года.

Данная вакцина предназначена для лиц старше 16 лет. Препарат вводится двумя дозами с промежутком в три недели. По данным разработчиков, его эффективность достигает 95%.

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Помимо этого, Евросоюз заключил контракты еще с пятью производителями вакцин, в том числе с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Еврокомиссия коронавирус вакцина Россия
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