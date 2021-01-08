ВОЗ получит полные данные для оценки «Спутника V» к концу января

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получит полные данные по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» к концу января. Об этом заявила на брифинге помощник гендиректора Марианджела Симао.

«Мы надеемся получить остальные данные от [центра] Гамалеи, который является российским производителем, до конца января», — указала она.

Как сообщала ВОЗ в ноябре, Научно-исследовательский центр им. Н. Ф. Гамалеи, разработавший препарат, подал заявку на его включение в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Для этого центр должен был передать организации всеобъемлющее досье на средство. Кроме того, инспекционная группа ВОЗ должна проверить места его производства. ВОЗ точно не уточняла время, которое у нее уйдет на исследование «Спутника V».

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в августе. Сейчас в России проводится массовая вакцинация от коронавируса с использованием этого средства.