Минобороны показало новое фото атаковавших базу Хмеймим беспилотников

Оборонное ведомство обнародовало новое фото посаженных дронов, с помощью которых террористы пытались атаковать российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе. Все удалось успешно обезвредить

Фото: Министерство обороны

Министерство обороны России опубликовало новую фотографию беспилотников, с помощью которых боевики пытались атаковать российские базы в Хмеймиме и Тартусе, сообщает «РИА Новости». Ранее министерство продемонстрировало три другие фотографии, на которых были показаны успешно перехваченные дроны.

На новой фотографии можно увидеть все шесть перехваченных дронов, три из которых после посадки остались невредимыми, еще три — с повреждениями.

Всего в атаке на российские базы в Сирии участвовали 13 беспилотников. Налет был произведен в ночь с 5 на 6 января 2018 года. Десять дронов направлялись к базе Хмеймим, еще три — к пункту в Тартусе. Российским подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось взять под контроль управление над шестью дронами.

Три из них были посажены на территорию вне базы, а еще на трех при посадке от столкновения с землей сдетонировали боеприпасы. Семь беспилотников были уничтожены ЗРПК «Панцирь-С». Материального ущерба российским объектам атака дронов не нанесла, пострадавших при ее отражении также не оказалось, заверили в Минобороны.

Накануне российские военные сообщили, что дроны, атаковавшие российские базы, были запущены из окрестностей населенного пункта Муаззар в провинции Идлиб, который контролируется отрядами умеренной оппозиции.