При крушении в Ивановской области погибли все члены экипажа Ан-22

СК сообщил о гибели всего экипажа Ан-22 при крушении в Ивановской области

АН-22 «Антей» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Все члены экипажа, находившиеся на борту упавшего в Ивановской области Ан-22, погибли, сообщили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).

По данным оперативных служб, на борту было семь человек.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Ан-22 «Антей» — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Его используют для перевозки на дальние расстояния тяжелой и крупногабаритной военной техники и войск, а также для десантирования. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации Ан-22 в ВТА.

9 декабря самолет потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области при выполнении тестового полета. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали, уточнила пресс-служба регионального правительства. В Минобороны также подтвердили, что Ан-22 упал в безлюдном районе. Экипаж отправился в полет после проведенного ремонта.

На месте ЧП власти развернули оперативный штаб. Для установления обстоятельств к месту крушения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.