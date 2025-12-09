При крушении в Ивановской области погибли все члены экипажа Ан-22
Все члены экипажа, находившиеся на борту упавшего в Ивановской области Ан-22, погибли, сообщили в Следственном комитете. Ведомство возбудило уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил подготовки к полетам»).
По данным оперативных служб, на борту было семь человек.
«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.
Ан-22 «Антей» — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Его используют для перевозки на дальние расстояния тяжелой и крупногабаритной военной техники и войск, а также для десантирования. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации Ан-22 в ВТА.
9 декабря самолет потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области при выполнении тестового полета. Населенные пункты в результате происшествия не пострадали, уточнила пресс-служба регионального правительства. В Минобороны также подтвердили, что Ан-22 упал в безлюдном районе. Экипаж отправился в полет после проведенного ремонта.
На месте ЧП власти развернули оперативный штаб. Для установления обстоятельств к месту крушения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили