Политика⁠,
0

Минобороны сообщило детали падения самолета Ан-22

Ан-22 — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Экипаж проводил облет борта после ремонта, самолет упал в безлюдном районе
Самолет Ан-22
Самолет Ан-22 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Самолет Ан-22 отправился в полет после проведенного ремонта, сообщило Минобороны России. Экипаж проводил его облет.

Самолет упал в безлюдном районе. К месту направлена поисково-спасательная команда.

Катастрофа произошла в Ивановской области близ Уводьского водохранилища, части борта обнаружили в воде, пишет ТАСС. По данным агентства, на борту были семь человек.

«Населенные пункты в результате происшествия не пострадали. На месте организован оперативный штаб», — сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Ан-22 «Антей» — самый большой турбовинтовой самолет в мире. Его спроектировали для перевозки тяжелой и крупногабаритной военной техники и войск на большие расстояния, а также для десантирования. Военно-транспортная авиация России прекращает использование Ан-22 с 2024 года, рассказал тогда командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

Читайте РБК в Telegram.

Минобороны Ивановская область
