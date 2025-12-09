 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Ивановской области упал Ан-22

Самолет Ан-22
Самолет Ан-22 (Фото: Global Look Press )

В Ивановской области упал самолет Ан-22, на борту были семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. О падении также сообщает РЕН-ТВ.

По данным ТАСС, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде.

Ан-22 «Антей» — первый советский турбовинтовой широкофюзеляжный транспортный самолет и самый большой турбовинтовой самолет в мире.

В прошлом месяце в Карелии разбился истребитель Су-30, он упал во время учебно-тренировочного полета в безлюдном районе Карелии. Экипаж погиб.

Материал дополняется.

Ивановская область
