В Ивановской области упал Ан-22

Самолет Ан-22 (Фото: Global Look Press )

В Ивановской области упал самолет Ан-22, на борту были семь человек, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. О падении также сообщает РЕН-ТВ.

По данным ТАСС, крушение произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета найдены на воде.

Ан-22 «Антей» — первый советский турбовинтовой широкофюзеляжный транспортный самолет и самый большой турбовинтовой самолет в мире.

В прошлом месяце в Карелии разбился истребитель Су-30, он упал во время учебно-тренировочного полета в безлюдном районе Карелии. Экипаж погиб.

Материал дополняется.