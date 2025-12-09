 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб

Самолет&nbsp;Ан-22
Самолет Ан-22 (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Ивановской области на месте крушения самолета Ан-22, на борту которого находились семь человек, организовали оперативный штаб, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального правительства. Ведется поисково-спасательная операция.

«Населенные пункты в результате происшествия не пострадали», — уточнили в администрации.

По данным властей, для установления обстоятельств к месту крушения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По информации ТАСС, крушение Ан-22 произошло в районе Уводьского водохранилища, фрагменты самолета были найдены на воде. В правоохранительных органах агентству сообщили, что борт совершал плановый облет после ремонта.

Материал дополняется

Плугина Ирина
