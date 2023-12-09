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Общество ,  
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МЧС посоветовало не оголяться из-за аномальных морозов в Москве

МЧС предупредило о сохранении аномальных морозов в Москве 10–11 декабря
Столичное управление МЧС рекомендовало надевать многослойную одежду и головные уборы, а также не принимать горячий душ сразу после прихода домой в связи с риском нагрузки на сердечно-сосудистую систему из-за перепада температуры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве 10 и 11 декабря сохранится аномально холодная погода с температурой на 7–10 градусов ниже нормы, и выходящим на улицу рекомендуется тепло одеваться, а автомобилистам — строго соблюдать правила дорожного движения, заявили в Главном управлении МЧС по столице.

В министерстве посоветовали во время морозов носить многослойную одежду и головные уборы, постараться «не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки», а также укрываться от ветра и обогреваться в магазинах и подъездах жилых домов.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — говорят в МЧС, отмечая, что организм сначала должен адаптироваться к комнатной температуре.

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Фото:Midjourney

Автомобилистам во время морозов рекомендуется иметь с собой заряженный телефон, теплые вещи и запас топлива, а в багажнике хранить буксировочный трос и инструменты на случай поломки машины, отмечается в сообщении.

Тем, кто оказался на трассе в затруднительной ситуации, министерство советует набирать номер экстренных служб — 101 или 112 — либо звонить на единый телефон доверия ГУ МЧС по столице: 8 (495) 637-22-22.

Экстренную информацию на своем сайте также опубликовал Гидрометцентр России. По его данным, 10–11 декабря в Москве, Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Калужской, Тульской и Рязанской областях будет сохраняться аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7–14 градусов.

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Аномальные морозы в ближайшие дни также ожидаются и в других регионах, в том числе в Коми и Мордовии, отмечает Гидрометцентр.

Согласно его опубликованному прогнозу, днем 9 декабря в Москве ожидалось от -12 до -14 градусов, в воскресенье, 10 декабря, — будет до -11 градусов. Синоптики ожидают потепления от -6 до -8 в начале недели, а к среде, 13 декабря, минимальная ожидаемая температура вновь может достигнуть -11.

В начале декабря в Москве выпало рекордное с 1980 года количество осадков, в столице и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщал, что на следующей неделе, которая начинается 11 декабря, в Москву придет потепление, однако при этом ожидаются метели.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Погода морозы МЧС

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