При стрельбе в брянской школе погибли два человека

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 этим утром, в результате погибли двое, в том числе стрелявшая ученица. Пять школьников получили ранения

Сотрудники оперативных служб на месте стрельбы в гимназии № 5 (Фото: Артур Салимов / РИА Новости)

В результате стрельбы в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщили в Следственном комитете.

Стрельбу в брянской гимназии № 5 открыла ученица восьмого класса. «Девочка пришла в школу с помповым ружьем, зашла в класс и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии», — сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Нападавшая стреляла из ружья «Бекас-3», она принесла его в школу в тубусе, сообщил депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

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«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших в настоящее время доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.

Школьница, открывшая стрельбу, совершила самоубийство, сообщили ранее в МВД.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести. «Одному из пострадавших уже проводится операция», — сказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

«По одной из версии, инцидент произошел в результате конфликта с одноклассниками», — говорит источник РБК. По его словам, следователи пытаются восстановить картину произошедшего: опрашивают охрану, одноклассников и персонал гимназии.

Также силовики опрашивают руководство ЧОП, обеспечивавшего охрану школы. В марте 2023 года частное охранное агентство «Эскалибур» заключило контракт с гимназией на выставление охранного поста, говорится в базе данных СПАРК. Сумма контракта — 301,9 тыс. руб. Компания обеспечивает услуги частной охраны для многих учебных заведений Брянска. По данным СПАРК, в 2023 году было заключено 87 госконтрактов на 43,3 млн руб. Руководителем и владельцем компании является Сергей Поддубный. Он не ответил на звонок корреспондента РБК.

Гимназия № 5 находится по адресу: Брянск, микрорайон Московский, дом 56. В школе обучаются свыше 700 человек. Фото: Яндекс.Карты

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

Минпросвещения сообщило, что в Брянск направлена группа от министерства, которая работает с оперативными службами на месте, а также ведомственные психологи для оказания необходимой поддержки школьникам, педагогам и родителям.

Последний громкий случай шутинга в российской школе произошел более года назад — в сентябре 2022 года. Тогда бывший ученик ижевской школы № 88 Артем Казанцев открыл огонь в этом учебном заведении из травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. После нападения на школу он покончил с собой. Погибли 18 человек, еще 24 пострадали.