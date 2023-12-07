При стрельбе в брянской школе погибли два человека
В результате стрельбы в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщили в Следственном комитете.
Стрельбу в брянской гимназии № 5 открыла ученица восьмого класса. «Девочка пришла в школу с помповым ружьем, зашла в класс и открыла стрельбу по одноклассникам во время урока биологии», — сообщил РБК источник, близкий к МВД.
Нападавшая стреляла из ружья «Бекас-3», она принесла его в школу в тубусе, сообщил депутат, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших в настоящее время доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СК.
Школьница, открывшая стрельбу, совершила самоубийство, сообщили ранее в МВД.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что все пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных — средней тяжести. «Одному из пострадавших уже проводится операция», — сказал он.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство).
«По одной из версии, инцидент произошел в результате конфликта с одноклассниками», — говорит источник РБК. По его словам, следователи пытаются восстановить картину произошедшего: опрашивают охрану, одноклассников и персонал гимназии.
Также силовики опрашивают руководство ЧОП, обеспечивавшего охрану школы. В марте 2023 года частное охранное агентство «Эскалибур» заключило контракт с гимназией на выставление охранного поста, говорится в базе данных СПАРК. Сумма контракта — 301,9 тыс. руб. Компания обеспечивает услуги частной охраны для многих учебных заведений Брянска. По данным СПАРК, в 2023 году было заключено 87 госконтрактов на 43,3 млн руб. Руководителем и владельцем компании является Сергей Поддубный. Он не ответил на звонок корреспондента РБК.
Гимназия № 5 находится по адресу: Брянск, микрорайон Московский, дом 56. В школе обучаются свыше 700 человек.
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.
Минпросвещения сообщило, что в Брянск направлена группа от министерства, которая работает с оперативными службами на месте, а также ведомственные психологи для оказания необходимой поддержки школьникам, педагогам и родителям.
Последний громкий случай шутинга в российской школе произошел более года назад — в сентябре 2022 года. Тогда бывший ученик ижевской школы № 88 Артем Казанцев открыл огонь в этом учебном заведении из травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Он состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения» более десяти лет. После нападения на школу он покончил с собой. Погибли 18 человек, еще 24 пострадали.