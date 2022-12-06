Путин поручил создать в новых регионах органы по борьбе с коррупцией

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил до июня 2023 года создать на новых территориях — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — подразделения по профилактике коррупции. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 1 июня 2023 года обеспечить создание в их территориальных органах, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений или определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений», — говорится в документе.

Он также поручил сформировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликта интересов.

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