В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

В стандартах оговариваются требования к производству и хранению такой продукции, а также к удобрениям. Изготовители смогут применять маркировку, которая является отличительным признаком «зеленой» продукции

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Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК. Шесть из них утвердил Росстандарт.

Утвержденные стандарты содержат, в частности, определения продукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками и оценки их соответствия. В них также оговариваются правила производства, хранения и транспортировки. Еще два стандарта касаются требований к минеральным удобрениям. В частности, рекомендуется ограничить содержание в них свинца, кадмия и других тяжелых металлов.

Как сообщает Роскачество, с помощью стандартов производители смогут подтверждать, что они переходят от интенсивного ведения сельского хозяйства к более щадящему использованию ресурсов. Они также смогут применять маркировку — отличительный признак «зеленой» продукции.

По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, стандарты были разработаны с учетом европейского и международного опыта. При этом гендиректор «Фосагро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил «Ведомостям», что некоторые из требований к удобрениям жестче стандартов Евросоюза, которые считаются самыми прогрессивными с точки зрения экологической безопасности.

В феврале 2019 года Владимир Путин поручил правительству создать бренд экологически чистых товаров, который должен подтверждать, что при производстве «зеленой» продукции используются только безопасные для здоровья человека технологии. «На внешнем рынке пойдет все влет, за границей вообще ничего чистого не осталось», — заявил он в ходе послания Федеральному собранию.