Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний

По подсчетам экспертов, в 2019 году лидерами по размеру зарплат стали топ-менеджеры нефтегазовых компаний. За год средняя выплата руководителей в этой отрасли выросла на 45%

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В течение последнего года наибольшие зарплаты (с учетом бонусов и иных вознаграждений, выплаченных в 2018 году или назначенных в 2019-м) в России получали топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также предприятий, относящихся к сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационной отрасли. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный журналом Forbes на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена.

По подсчетам экспертов, в 2019 году общий объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой более $3 млрд вырос в среднем на 45%, с $2,26 млн до $3,28 млн. Это позволило нефтяникам удержать лидерство в рейтинге, но не достичь зафиксированного в 2013 году рекорда в $3,77 млн.

Зарплаты прочих топ-менеджеров нефтегазовых компаний также продемонстрировали рост, в среднем:

у вице-президента по финансам — на 8% (до $1,277 млн);

у вице-президента по геологоразведке и добыче — на 40% (до $912 тыс);

у вице-президента по переработке и сбыту — на 27% (до $977 тыс.);

у вице-президента по развитию и инвестициям — на 27% (до $827 тыс.);

у директора по работе с персоналом — на 20% (до $422 тыс.);

у директора юридического департамента — на 47% (до $763 тыс.).

На втором месте в рейтинге оказались руководители компаний из сферы тяжелой индустрии. Средняя зарплата (с учетом бонусов) главы промышленной компании с выручкой более $3 млрд составила $1,78 млн, что на 1% меньше, чем годом ранее.