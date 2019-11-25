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Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний
По подсчетам экспертов, в 2019 году лидерами по размеру зарплат стали топ-менеджеры нефтегазовых компаний. За год средняя выплата руководителей в этой отрасли выросла на 45%
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В течение последнего года наибольшие зарплаты (с учетом бонусов и иных вознаграждений, выплаченных в 2018 году или назначенных в 2019-м) в России получали топ-менеджеры нефтегазовых компаний, а также предприятий, относящихся к сфере тяжелой промышленности и телекоммуникационной отрасли. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный журналом Forbes на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, которые специализируются на подборе руководителей высшего звена.

По подсчетам экспертов, в 2019 году общий объем выплат гендиректорам и президентам нефтегазовых компаний с выручкой более $3 млрд вырос в среднем на 45%, с $2,26 млн до $3,28 млн. Это позволило нефтяникам удержать лидерство в рейтинге, но не достичь зафиксированного в 2013 году рекорда в $3,77 млн.

Зарплаты прочих топ-менеджеров нефтегазовых компаний также продемонстрировали рост, в среднем:

  • у вице-президента по финансам — на 8% (до $1,277 млн);
  • у вице-президента по геологоразведке и добыче — на 40% (до $912 тыс);
  • у вице-президента по переработке и сбыту — на 27% (до $977 тыс.);
  • у вице-президента по развитию и инвестициям — на 27% (до $827 тыс.);
  • у директора по работе с персоналом — на 20% (до $422 тыс.);
  • у директора юридического департамента — на 47% (до $763 тыс.).

На втором месте в рейтинге оказались руководители компаний из сферы тяжелой индустрии. Средняя зарплата (с учетом бонусов) главы промышленной компании с выручкой более $3 млрд составила $1,78 млн, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Замкнули первую тройку главы телекоммуникационных компаний (с выручкой более $1 млрд): средний объем выплат их руководителям за год увеличился на 12%, с $1,15 млн до $1,29 млн.

Кроме того, в рейтинг Forbes попали руководители крупнейших

  • инвестбанков — $1,2 млн (плюс 9%);
  • коммерческих банков — $1,09 млн (минус 2%);
  • торговых сетей — $970 тыс. (плюс 24%);
  • транспортных компаний — $920 тыс. (плюс 49%);
  • строительных и девелоперских компаний — $710 тыс. (плюс 39%);
  • страховых компаний — $670 тыс. (без изменений);
  • производителей потребительских товаров — $590 тыс. (плюс 9%);
  • агрохолдингов — $520 тыс. (плюс 6%);
  • фармацевтических компаний — $400 тыс. (плюс 5%).

Фотогалерея 
Цены против зарплат: как изменились доходы глав крупнейших нефтекомпаний

Автор: Евгений Калюков
Теги: Forbes, зарплаты
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