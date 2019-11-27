Треть россиян отказались переходить на фриланс

Треть россиян уже имеют подработку в виде оказания частных услуг, 72% рассматривают возможность полного перехода на работу без оформления в штат. При этом большинство осознают рискованность такого шага

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Большинство экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс, свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру» (есть в распоряжении РБК). При этом 27% респондентов назвали такой шаг «очень вероятным». Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.

Такие настроения россиян генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий считает вполне отвечающими общемировой тенденции.

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе», — отметил Зарецкий.

По словам замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова, расширению возможностей удаленной работы, в том числе на фрилансе, способствуют цифровизация бизнес-процессов, а также увеличение доступности интернета в российской глубинке.