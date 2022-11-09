За пандемию продажи лекарств от COVID превысили ₽500 млрд

Государственный сектор и россияне за три года пандемии COVID-19 потратили на покупку лекарств от него более полутриллиона рублей. Производители лидирующих по продажам препаратов уверены в дальнейшем спросе на них

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Как закупал лекарства госсектор

За период с января 2020-го до конца сентября 2022 года госзаказчики потратили 324,5 млрд руб. на лекарства, применяемые при лечении COVID-19 согласно временным рекомендациям Минздрава, подсчитали по запросу РБК в Headway Company, осуществляющей мониторинг тендерных закупок в фармацевтической отрасли. В пятерку самых закупаемых препаратов за три неполных года пандемии вошли четыре отечественных препарата и один импортный: в ней дженерики фавипиравира, закупленные на 43,6 млрд руб., ривароксабан («Ксарелто» от Bayer) — 32,8 млрд руб., левилимаб («Илсира» от «Биокада») — 27,7 млрд руб., олокизумаб («Артлегиа» от «Р-Фарма») — 26,6 млрд руб. и эноксапарин натрия — 17,7 млрд руб.

Фавипиравир в России производится несколькими компаниями, в том числе «Р-Фармом», «Промомедом» и «Кромисом», это был первый препарат, зарегистрированный по ускоренной процедуре.

На 7 ноября 2022 года в России коронавирусная инфекция COVID-19 была зарегистрирована у 21,2 млн человек, 383 тыс. человек умерли. По данным Счетной палаты, расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в самом тяжелом с точки зрения борьбы с пандемией 2020 году составили 2,856 трлн руб.

Последняя версия протоколов лечения COVID-19 по-прежнему содержит препараты с низкой эффективностью или вообще неэффективные, в том числе фавипиравир, умифеновир («Арбидол») и интерферон, говорит руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures Илья Ясный. Включение препаратов в национальные протоколы лечения COVID-19 не всегда носило прозрачный характер, считает один из игроков российского фармацевтического рынка. Российские рекомендации формировались исходя из опыта применения лекарств на практике, а не международных протоколов, поясняет генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк. «В мире тоже длительное время не были выработаны эффективные схемы лечения коронавируса, а протекционизм локальных производителей при включении препаратов в схемы лечения имел место и у нас, и за рубежом», — добавляет он.

Фавипиравир изначально был зарегистрирован как препарат от атипичного (несезонного) гриппа под брендом Avigan в Японии, его патентная защита истекла в 2019-м.

При этом в «Промомеде», производящем дженерик фавипиравира, препарат «Арепливир», в ответ на запрос РБК сообщили, что это инновационный препарат. В компании также уверены, что спад заболеваемости COVID-19 не приведет к падению интереса к лекарственным средствам от него. К инновационным в компании также отнесли препараты «Скайвира» и «Эсперавир» — дженерики зарубежных нирматрелвира (оригинальный препарат Paxlovid от Pfizer) и молнупиравира (Lagevrio от MSD) соответственно. Оба эти средства показали наибольшую эффективность за рубежом и весной этого года были рекомендованы ВОЗ для лечения при появлении первых симптомов COVID-19. В российские рекомендации препараты попали только в августе этого года.

Нирматрелвир показал эффективность до 90% при начале терапии в первые пять дней с появления симптомов, что заметно выше, чем у молнупиравира, говорит эксперт в области общественного здравоохранения Николай Крючков. Нирматрелвир целесообразен для лечения пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями, утяжеляющими инфекцию, спрос на него будет высоким и после затихания пандемии, прогнозирует он. Качество отечественных дженериков этих лекарств требует тщательной оценки, предупреждает Илья Ясный.

Закупки молнупиравира на конец сентября 2022 года составили 10,7 млрд руб., нирматрелвира (в комбинации с ритонавиром) — всего 129,7 тыс. руб.

Что происходило в розничном секторе

Хотя Минздрав неоднократно просил врачей не выписывать антибиотики в догоспитальном периоде, когда не подтверждена бактериальная пневмония, те все равно делали это, а многие заболевшие принимали антибактериальные средства и антикоагулянты самостоятельно, прочитав заявления об их эффективности в СМИ и интернете. Это подтверждают данные о розничных продажах лекарств, входивших в российские схемы лечения COVID-19. Объем их реализации, по данным DSM Group, в допандемийном 2019 году составил (ретроспективно) 38 млрд руб., в 2020-м — 66,4 млрд руб., в 2021 году — 82,5 млрд руб., за девять месяцев этого года — 57,6 млрд руб., или немногим более 200 млрд руб. с января 2020 года.

Самыми популярными за все время пандемии (с января 2020 года по сентябрь 2022-го) из них оказались умифеновир («Арбидол») — его купили на 47,7 млрд руб., и антикоагулянты «Ксарелто» и «Эликвис» — продажи на 38,9 млрд и 30,8 млрд руб. соответственно. На включенный в рекомендации последней версии «Ингавирин» от «Валенты» россияне потратили 25,7 млрд руб. В этой компании перспективы рынка препарата после спада заболеваемости в ответ на запрос РБК не прокомментировали, но отметили, что уже вывели на рынок другой оригинальный препарат — «Атериксен». Он, по данным DSM Group, в аптеках пока не продавался.