Россияне сократили покупку лекарств от COVID-19

Общий спрос на лекарства, применяемые для лечения COVID-19, упал в России как со стороны потребителей, так и со стороны госструктур. Но некоторые из препаратов этой категории по-прежнему в лидерах продаж

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Коммерческие продажи и государственные закупки средств для лечения COVID-19 снизились в третьем квартале этого года. Аналитики системы маркировки «Честный знак» сообщили РБК, что россияне за июль—сентябрь 2022 года потратили на них на 16% меньше, чем за тот же период годом ранее. Госзаказчики, в свою очередь, в июле снизили закупки лекарств от коронавируса на 56%, в августе — на 72%, в сентябре — на 79% в денежном выражении год к году. Это следует из отчета маркетингового агентства DSM Group, с которым ознакомился РБК. Аналитики не приводят абсолютные данные по конкретным наименованиям.

При подсчетах учитывались лекарственные средства, включенные во временные рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции. Их последняя версия содержит более 30 наименований препаратов, из которых для амбулаторного лечения COVID-19 рекомендуются: фавипиравир, интерферон-альфа (в виде капель и спреев), парацетамол, молнупиравир, умифеновир («Арбидол»), будесонид (порошок для ингаляций), нирматрелвир+ритонавир, ривароксабан, апиксабан и дабигатрана этексилат. Остальные средства применяются только врачами в клиниках, но в том числе приобретаются пациентами самостоятельно.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Согласно официальной статистике, общее число заболевших COVID-19 в начале ноября прошлого года составляло 8,6 млн человек, число заболевших за сутки — около 40 тыс. человек. В ноябре этого года общее количество заболевших составило 21 млн человек, число заболевших за сутки — 6,3 тыс.

Несмотря на общее падение интереса потребителей и государства к этой категории лекарств, четыре из них — «Арбидол» (умифеновир), «Ксарелто» (ривароксабан), «Эликвис» (апиксабан) и «Ингавирин» — все еще занимали первые четыре строчки рейтинга самых продаваемых брендов в аптеках по итогам трех кварталов этого года. Кроме того, ведущим зарубежным компаниям, несмотря на изменение геополитической ситуации, удалось удержать позиции в рейтинге производителей DSM Group по доле на рынке. Из отечественных компаний в пятерку лидеров попал только «Отисифарм» (безрецептурное подразделение «Фармстандарта»), занявший второе место с показателем 3,77% в фармрознице. Все остальные компании в пятерке — зарубежные: немецкие Bayer (4,5%) и Stada (3,6%), французские Sanofi (3,25%) и Servier (3,17%).

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк поясняет, что «сворачивание» деятельности зарубежных фармкомпаний вылилось в снижение расходов на рекламу в медиа, в то время как работа медпредставителей с врачами, назначающими рецептурные лекарства (занимают более половины коммерческого рынка в деньгах), по-прежнему продолжается. «Переключение потребителей на отечественные лекарства произойдет не так резко и не так драматично, как это прогнозировали раньше», — добавил он. Директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов связывает уменьшение спроса на лекарства от COVID-19 с падением заболеваемости коронавирусом, сокращением доходов населения и началом частичной мобилизации.

При этом в аптечном онлайн-агрегаторе «Мегаптека» (объединяет 25 тыс. точек в 78 регионах) РБК сообщили, что в сентябре спрос на «противоковидные» лекарства превысил прошлогодний — было продано 7,9 тыс. упаковок против 4,4 тыс. Суммарные продажи за три квартала показали ту же тенденцию — 15,9 тыс. против 10,4 тыс.