Нобелевская премия⁠,


Нобелевку по медицине дали за открытия в сфере иммунной толерантности

Сюжет
Нобелевская премия
Ученые Брункоу, Рамсделл и Сакагучи выяснили, что существуют регуляторные клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на организм. Это может улучшить эффективность трансплантаций и помочь в разработке методов лечения
Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters
Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

«Нобелевская ассамблея при Каролинском институте приняла решение присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2025 года Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу, Шимону Сакагучи за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности», — говорится в сообщении.

Лауреаты установили «защитников иммунной системы» — регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на собственный организм.

«Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как функционирует иммунная система и почему не у всех развиваются серьезные аутоиммунные заболевания», — объяснил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

Первое открытие в этой сфере сделал Сакагучи в 1995 году. Тогда многие исследователи были убеждены, что иммунная толерантность развивается благодаря уничтожению потенциально опасных иммунных клеток. Сакагучи показал, что иммунная система устроена сложнее, и открыл класс клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний.

Брункоу и Рамсделл в 2001 году объяснили, почему некоторые мыши особенно уязвимы к таким заболеваниям: они обнаружили у животных мутацию в гене Foxp3 и показали, что мутации в человеческом эквиваленте этого гена вызывают серьезное аутоиммунное заболевание. Спустя два года Сакагучи объединил эти открытия и доказал, что Foxp3 управляет развитием клеток, которые он идентифицировал в 1995 году.

Эти клетки, известные как регуляторные Т-клетки, контролируют другие иммунные клетки и обеспечивают толерантность иммунной системы к собственным тканям.

Открытия лауреатов стимулируют разработку методов лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также могут привести к повышению эффективности трансплантаций.

Брункоу и Рамсделл — ученые из США, имеют докторскую степень. Брункоу работает старшим руководителем программ Института системной биологии, Рамсделл — научным консультантом в Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско. Сакагучи — доктор медицины и философии из Японии, заслуженный профессор Центра передовых исследований иммунологии Осакского университета.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие микро-РНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

Результаты исследований Амброса и Равкана послужили толчком к развитию клонирования и секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров). Ученые выяснили, что микро-РНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки.

