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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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В Дагестане задержали жену главы района, чьи дети участвовали в теракте

В Дагестане задержали супругу экс-главы Сергокалинского района Омарова
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
23 июня в Дербенте и Махачкале террористы обстреляли православные храмы и синагоги. Все шестеро нападавших были ликвидированы, двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района, который сейчас под арестом
МКДОУ &laquo;Детский сад Олимпийский&raquo; с.Сергокала
МКДОУ «Детский сад Олимпийский» с.Сергокала (Фото: МКДОУ «Детский сад Олимпийский» с.Сергокала / VK)

Силовики задержали жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи родственники участвовали в июньском теракте, сообщили в управлении СК по Дагестану.

В сообщении на странице регионального СК говорится, что в республике по подозрению в растрате и служебном подлоге задержана бывшая заведующая дошкольным учреждением. По версии следствия, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя подведомственного детского сада, «в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты в общей сумме более 121 тыс. руб.».

В ведомстве уточнили ТАСС, что речь идет именно о жене Омарова. Максимальное наказание по ст. 160 УК (растрата) и ч. 1 ст. 292 УК (служебный подлог) предполагает до шести лет лишения свободы. РБК обратился за комментарием в управление СК по Дагестану.

Сыновья главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста
Общество
Магомед Омаров

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы обстреляли два православных храма, синагогу и посты ДПС. В результате атаки погибли 22 человека (17 полицейских и пять гражданских), еще свыше 40 человек получили ранения. Среди жертв — настоятель атакованной в Дербенте православной Покровской церкви Николай Котельников, которому было 66 лет.

Во время нападений силовики ликвидировали шестерых боевиков. Среди убитых террористов были Осман и Адиль Омаровы — сыновья на тот момент главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Участие экс-руководителя района в совершении теракта не подтвердилось, но после этого его уволили с поста главы района, а также исключили из «Единой России». 26 июня его арестовали на 10 суток за нецензурную брань в присутствии людей. По аналогичному обвинению были задержаны пятеро его сыновей. Позже Омарова обвинили в отмывании денег и мошенничестве, он остается под стражей.

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