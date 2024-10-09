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Власти Петербурга определили размер налога для туристов

Власти Петербурга определили размер туристического налога на 2025–2027 годы
Эксперимент по курортному сбору, который проводился в нескольких регионах страны, подходит к концу. С 1 января на смену ему придет туристический налог, который будут взимать с отеля за каждый занятый номер
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Власти Петербурга назвали размер туристического налога, который планируют начать взимать с 1 января 2025 года. Как следует из проекта закона, опубликованного на сайте антикоррупционной экспертизы, его ставка в следующем году составит 1%, а дальше будет расти и варьироваться в зависимости от сезона.

Например, в 2026 году с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря туристы заплатят 1% от стоимости номера в гостинице, а с 1 апреля по 30 сентября — 2%.

В 2027 году ставка в низкий сезон (с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря) составит 1,5%, а в высокий (с 1 апреля по 30 сентября) — 3%. Если сумма налога, исчисленная по ставке, окажется меньше суммы минимального налога (100 руб. за каждые сутки проживания), туристу придется заплатить минимальный налог.

От уплаты туристического налога будут освобождены петербуржцы, инвалиды и их сопровождающие, малоимущие, медицинские туристы с сопровождающими, члены семей ветеранов ВОВ, а также сопровождающие участников спецоперации, которые находятся в Петербурге на лечении, и некоторые другие категории граждан.

Госдума приняла закон о введении туристического налога
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туристический налог был введен поправками в Налоговый кодекс, принятыми Госдумой летом 2024 года. Он пришел на смену курортному сбору, эксперимент по взиманию которого прошел в нескольких регионах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения отелей, и взимать его будут не с человека, как при курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер. Поручение дать регионам право взимать туристический налог еще летом 2023 года дал правительству президент Владимир Путин, попросив учесть предыдущий опыт.

Средства от нового налога поступят в бюджеты муниципалитетов и могут быть направлены исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры, пояснил РБК замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. По его словам, такой механизм будет прозрачным как для бизнеса, так и для туристов и властей региона.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
туристы налоги Санкт-Петербург курортный сбор туристический налог гостиничный бизнес
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