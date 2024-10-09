Нобелевскую премию по химии получили ученые из Google за исследования белков

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Дэвид Бейкер (Фото: charmtx.com)

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год стали Дэвид Бейкер — «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google — Google DeepMind — «за предсказание структуры белков», сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Они взломали код удивительной структуры белков», — говорится в сообщении комитета.

Дэвид Бейкер — доктор философии 1989 года в Калифорнийском университете в Беркли, профессор в Вашингтонском университете в Сиэтле. Демис Хассабис получил докторскую степень в 2009 году в Университетском колледже Лондона, генлдиректор Google DeepMind. Джон М. Джампер — доктор философии 2017 года в Чикагском университете, старший научный сотрудник в Google DeepMind.

Нобелевскую премию по химии в 2023 году разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Екимов в 1967 году окончил Ленинградский государственный университет, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. С 1999 года работает в США в компании Nanocrystals Technology.

До Екимова единственным ученым из СССР или России, получившим нобелевку по химии, был Николай Семенов, удостоившийся награды в 1956 году «за исследования в области механизма химических реакций».

Квантовые точки — крошечные наночастицы, полупроводники, электрические характеристики которых зависят от его размера и формы. Эти точки «распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани, среди прочего», пояснили в Нобелевском комитете. Екимов стал первым, кто синтезировал эти точки, Брюс получил первый раствор с ними, а Бавенди разработал удобный способ синтеза раствора этих точек.

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике. 8 октября премию в области физики вручили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей.

В четверг, 10 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 14 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).