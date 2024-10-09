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Нобелевская премия ,  
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Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Нобелевскую премию по химии получили ученые из Google за исследования белков
Сюжет
Нобелевская премия
Дэвид Бейкер
Дэвид Бейкер (Фото: charmtx.com)

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2024 год стали Дэвид Бейкер — «за вычислительный дизайн белков», а также Демис Хассабис и Джон Джампер из дочерней компании Google — Google DeepMind — «за предсказание структуры белков», сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Они взломали код удивительной структуры белков», — говорится в сообщении комитета.

Дэвид Бейкер — доктор философии 1989 года в Калифорнийском университете в Беркли, профессор в Вашингтонском университете в Сиэтле.

Демис Хассабис получил докторскую степень в 2009 году в Университетском колледже Лондона, генлдиректор Google DeepMind.

Джон М. Джампер — доктор философии 2017 года в Чикагском университете, старший научный сотрудник в Google DeepMind.

Нобелевскую премию по физике дали за работу над искусственным интеллектом
Общество
Профессор Эллен Мунс, генеральный секретарь Шведской академии наук Ханс Эллегрен и профессор Андерс Ирбак во время объявления Джона Дж. Хопфилда и Джеффри Э. Хинтона лауреатами Нобелевской премии по физике этого года в Стокгольме, Швеция

Нобелевскую премию по химии в 2023 году разделили ученые Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Екимов в 1967 году окончил Ленинградский государственный университет, в 1989 году защитил диссертацию и получил степень доктора физико-математических наук. С 1999 года работает в США в компании Nanocrystals Technology.

До Екимова единственным ученым из СССР или России, получившим нобелевку по химии, был Николай Семенов, удостоившийся награды в 1956 году «за исследования в области механизма химических реакций».

Квантовые точки — крошечные наночастицы, полупроводники, электрические характеристики которых зависят от его размера и формы. Эти точки «распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани, среди прочего», пояснили в Нобелевском комитете. Екимов стал первым, кто синтезировал эти точки, Брюс получил первый раствор с ними, а Бавенди разработал удобный способ синтеза раствора этих точек.

Эксперты объяснили, за что дали Нобелевскую премию по медицине
Общество
Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года &mdash; Виктора Амброса и Гэри Равкана

Нобелевская неделя в 2024 году началась 7 октября, когда были объявлены лауреаты премии по медицине. Ими стали американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, удостоенные награды за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике. 8 октября премию в области физики вручили Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей.

В четверг, 10 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата премии по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии мира. Наконец, 14 октября Банк Швеции назовет лауреата премии в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля (неофициально она называется Нобелевской премией по экономике, хотя была учреждена не самим Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
химия Нобелевская премия ученые
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Нобелевскую премию по физике дали за работу над искусственным интеллектом
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Нобелевскую премию по медицине дали за открытие молекул микроРНК
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