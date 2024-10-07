Нобелевскую премию по медицине дали за открытие молекул микроРНК
Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, сообщается на сайте премии.
«Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года была присуждена совместно Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов», — говорится в сообщении.
Амброс и Равкан — американские ученые. Большая часть их трудов посвящена молекулярной биологии и генетике. Они открыли микроРНК в 1993 году. Результаты их исследований «послужили толчком» к развитию клонирования и секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров), говорится на сайте Нобелевской премии. Ученые выяснили, что микроРНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки.
«Открытие Амброса и Равкана было совершенно неожиданным и выявило эволюционно консервативный механизм посттранскрипционной регуляции, опосредованный микроРНК, который играет важнейшую роль в развитии и функционировании тканей», — говорится в сообщении.
В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, позволившие разработать эффективные мРНК-вакцины против коронавируса.
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