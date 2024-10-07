Нобелевскую премию по медицине дали за открытие молекул микроРНК

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гэри Равкан

Американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике. Ученые выяснили, что эти клетки контролируют гены, кодирующие белки

Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года — Виктора Амброса и Гэри Равкана (Фото: dpa / Reuters)

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, сообщается на сайте премии.

«Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года была присуждена совместно Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов», — говорится в сообщении.

Амброс и Равкан — американские ученые. Большая часть их трудов посвящена молекулярной биологии и генетике. Они открыли микроРНК в 1993 году. Результаты их исследований «послужили толчком» к развитию клонирования и секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров), говорится на сайте Нобелевской премии. Ученые выяснили, что микроРНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки.

«Открытие Амброса и Равкана было совершенно неожиданным и выявило эволюционно консервативный механизм посттранскрипционной регуляции, опосредованный микроРНК, который играет важнейшую роль в развитии и функционировании тканей», — говорится в сообщении.

Американские ученые стали первыми обладателями Нобелевской премии в 2024 году. Объявление лауреатов проходит в Осло и Стокгольме 7–14 октября. 8 октября будут озвучены имена обладателей награды по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, 11 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, позволившие разработать эффективные мРНК-вакцины против коронавируса.