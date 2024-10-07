 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Нобелевская премия ,  
0 

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие молекул микроРНК

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гэри Равкан
Сюжет
Нобелевская премия
Американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие микроРНК и определение ее роли в генетике. Ученые выяснили, что эти клетки контролируют гены, кодирующие белки
Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года&nbsp;&mdash; Виктора Амброса и Гэри Равкана
Секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлманн (справа), объявляет лауреатов Нобелевской премии по медицине 2024 года — Виктора Амброса и Гэри Равкана (Фото: dpa / Reuters)

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американцы Виктор Амброс и Гэри Равкан, сообщается на сайте премии.

«Нобелевская премия по физиологии и медицине 2024 года была присуждена совместно Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов», — говорится в сообщении.

Амброс и Равкан — американские ученые. Большая часть их трудов посвящена молекулярной биологии и генетике. Они открыли микроРНК в 1993 году. Результаты их исследований «послужили толчком» к развитию клонирования и секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров), говорится на сайте Нобелевской премии. Ученые выяснили, что микроРНК контролируют большое количество генов, кодирующих белки.

«Открытие Амброса и Равкана было совершенно неожиданным и выявило эволюционно консервативный механизм посттранскрипционной регуляции, опосредованный микроРНК, который играет важнейшую роль в развитии и функционировании тканей», — говорится в сообщении.

Квантовые точки принесли ученому из России Нобелевскую премию
Общество
Фото:Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters
Американские ученые стали первыми обладателями Нобелевской премии в 2024 году. Объявление лауреатов проходит в Осло и Стокгольме 7–14 октября. 8 октября будут озвучены имена обладателей награды по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, 11 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили венгерский биохимик Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за открытия, позволившие разработать эффективные мРНК-вакцины против коронавируса.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Нобелевская премия медицина молекулы Швеция Норвегия нобелевские лауреаты США
Материалы по теме
Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика
Нобелевскую премию по физике дали за изучение движения электронов
Общество
Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Суд ликвидировал ростовскую еврейскую общинуОбщество, 13:35
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии достигла 1 тыс. кв. метровОбщество, 13:34
ХАМАС запустил ракеты по Тель-АвивуПолитика, 13:32
Чемпиона Индии исключили из Лиги чемпионов за отказ ехать в ИранСпорт, 13:29
В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута в торговлю оружиемПолитика, 13:24
Почему психологически сложно написать завещание. И как настроитьсяPro, 13:14
Эмин Агаларов рассказал о встрече с Дуровым на своем курорте под БакуОбщество, 13:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У посольства Израиля в Копенгагене вновь произошел взрывПолитика, 13:03
Детская доля: пять ошибок при использовании маткапитала на жильеНедвижимость, 13:03
Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграцийРБК Компании, 13:00
Власти Крыма заявили о полном обеспечении полуострова бензином и соляркойОбщество, 12:56
Автор победных голов ЦСКА и «Спартаку» стал лучшим игроком недели в КХЛСпорт, 12:53
Кремль назвал рассуждениями статьи о немецкой модели мира на УкраинеПолитика, 12:51
Tether выпустит фильм к 10-летию крупнейшего стейблкоина на крипторынкеКрипто, 12:43