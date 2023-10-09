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Юрий Шевчук перенес инфаркт

Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт и проходит реабилитацию
Шевчук проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо, сообщили в группе ДДТ. Коллектив также объявил о переносе концертов
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда и проходит реабилитацию, сообщила группа. Восстанавливаться он будет до декабря.

В связи с этим группа объявила о переносе концертов на новые даты:

  • Дубай — 3 января 2024 года, Coca-Cola Arena;
  • Тель-Авив — 6 января 2024 года, Menorah Mivtachim Arena;
  • Белград — 10 января 2024 года, MTS Dvorana;
  • Лимасол — 11 мая 2024 года, ZANTE Venue.

В сообщении группы говорится, что все билеты действительны и не требуют обмена. Что касается самого Шевчука, он чувствует себя хорошо, заявили в ДДТ.

Шевчуку 66 лет. Он бессменно возглавляет ДДТ с момента основания в 1980 году. В дискографии группы более 20 альбомов. Весной прошлого года на Шевчука составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии во время концерта в Уфе 18 мая. Тогда он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины.

В августе Советский суд Уфы признал музыканта виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.

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В суде поясняли, что такое решение приняли, поскольку Шевчук задавал зрителям вопросы, которые побуждали сомневаться в целях российской военной операции на Украине, и употреблял «негативные выражения» в адрес президента России Владимира Путина.

Защита обжаловала решение, но в декабре Верховный суд Башкирии отказался отменить штраф.

Весной концерты ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на май и июнь, были отменены и отложены на неопределенный срок «по не зависящим от коллектива и организаторов причинам». Изначально группа должна была выступить в Петербурге еще в октябре 2020 года, но помешала пандемия коронавируса. Концерт в Москве тоже отменяли из-за COVID-19 и переносили на 10 июня прошлого года, но он так и не состоялся. Шевчук утверждал, что организаторы не получили разрешения от столичных властей из-за дела о дискредитации армии.

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Теги
Андрей Гатинский, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Юрий Шевчук ДДТ инфаркт
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