Юрий Шевчук перенес инфаркт
Лидер ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда и проходит реабилитацию, сообщила группа. Восстанавливаться он будет до декабря.
В связи с этим группа объявила о переносе концертов на новые даты:
- Дубай — 3 января 2024 года, Coca-Cola Arena;
- Тель-Авив — 6 января 2024 года, Menorah Mivtachim Arena;
- Белград — 10 января 2024 года, MTS Dvorana;
- Лимасол — 11 мая 2024 года, ZANTE Venue.
В сообщении группы говорится, что все билеты действительны и не требуют обмена. Что касается самого Шевчука, он чувствует себя хорошо, заявили в ДДТ.
Шевчуку 66 лет. Он бессменно возглавляет ДДТ с момента основания в 1980 году. В дискографии группы более 20 альбомов. Весной прошлого года на Шевчука составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации армии во время концерта в Уфе 18 мая. Тогда он выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины.
В августе Советский суд Уфы признал музыканта виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.
В суде поясняли, что такое решение приняли, поскольку Шевчук задавал зрителям вопросы, которые побуждали сомневаться в целях российской военной операции на Украине, и употреблял «негативные выражения» в адрес президента России Владимира Путина.
Защита обжаловала решение, но в декабре Верховный суд Башкирии отказался отменить штраф.
Весной концерты ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на май и июнь, были отменены и отложены на неопределенный срок «по не зависящим от коллектива и организаторов причинам». Изначально группа должна была выступить в Петербурге еще в октябре 2020 года, но помешала пандемия коронавируса. Концерт в Москве тоже отменяли из-за COVID-19 и переносили на 10 июня прошлого года, но он так и не состоялся. Шевчук утверждал, что организаторы не получили разрешения от столичных властей из-за дела о дискредитации армии.
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