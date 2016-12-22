Зорькин напомнил о революции 1917 года при оценке бедности в России

Валерий Зорькин отметил, что россияне страдают от проводимых экономических реформ, из-за которых в стране сильное социальное расслоение. Социально-экономические проблемы, подчеркнул он, — главный источник напряженности в обществе

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Главным источником напряженности в российском обществе являются социально-экономические проблемы. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

Об этом можно судить по «характеру многочисленных жалоб в Конституционный суд», сказал он. Социологические исследования, в свою очередь, подтверждают, что ​требования социальной справедливости граждане ставят на первый план, что несправедливость в разных сферах жизни воспринимается людьми крайне болезненно.

«Социальное напряжение, порождаемое чувством несправедливости, усугубляется естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, а также беспрецедентным (и добавлю — неправовым, т.е. противоречащим нормам международного права) экономическим, и прежде всего санкционным, давлением на Россию со стороны США и Западной Европы», — рассказал Зорькин.

Говоря о социальных проблемах общества и бедности, глава Конституционного суда упомянул события столетней давности, которые привели к смене правящих сил в России.

«В этой связи нельзя не отметить, что год назад мы отмечали столетие революционных событий 1917 года, которые, как сейчас ясно, были порождены, прежде всего, глубоким социально-экономическим расколом внутри российского общества», — подчеркнул он.

По его словам, российское общество сейчас очень болезненно и остро воспринимает несправедливое, по его мнению, распределение бремени проводимых в стране экономических реформ. Изменения в законодательстве Зорькин считает причиной сильного социального расслоения. Глава КС подкрепил свои слова статистикой, согласно которой дифференциация доходов ​10% наиболее богатого населения страны и доходов 10% наиболее бедных является одним из самых высоких в мире.

«По неофициальным авторитетным оценкам, масштабы социального расслоения в стране еще выше. За чертой бедности находятся свыше 20 млн россиян», — добавил он.

Тема борьбы с бедностью заложена в майских указах президента. К 2024 году Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в два раза. По мнению курирующего социальный блок вице-премьера Татьяны Голиковой, эта задача является самой сложной среди других в указе. По ее словам, достичь этого можно будет только при условии высоких темпов развития российской экономики.

О высоком уровне бедности в России рассказывал в конце сентября глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, 19,3 млн человек, или 13,2% населения страны имеют доход ниже прожиточного минимума. В прошлом году, подчеркнул он, в российской экономике произошел «положительный разворот», который привел к увеличению темпов роста и реальных доходов населения.

Согласно данным Росстата, в 2017 году в стране сократилась численность граждан, которые живут с доходами ниже прожиточного минимума. Всего в России 19,3 млн таких людей (это на 0,2 млн меньше, чем годом ранее), они составляют 13,2% от всего населения страны.