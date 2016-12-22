СМИ узнали о прекращении разработки ударного беспилотника для Минобороны

В Министерстве обороны приняли решение закрыть проект по разработке большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир» в казанском ОКБ. Месяц назад на телеканале военного ведомства показывали видео его летных испытаний

Фото: Телеканал «Звезда» / YouTube

О решении прекратить работы над «Альтаиром», который является единственным беспилотником класса HALE (способным летать на высоте больше 14 тыс. метров и на большие расстояния) в России, газете «Ведомости» сообщили источник, близкий к Министерству обороны, а также два собеседника в оборонной промышленности. Чем объясняется такое решение, издание не пишет. По одной из версий, у военного ведомства могли возникнуть претензии к разработчику — ОКБ имени Симонова.

Конкурс на создание беспилотника ОКБ из Казани выиграло еще в 2011 году, получив на разработку более 3 млрд рублей. За семь лет разработчик не довел проект до сдачи заказчику, хотя в начале сентября телеканал Министерства обороны «Звезда» показал в своем эфире видео летных испытаний «Альтаира».

По информации собеседника «Ведомостей», близкого к Минобороны, не исключен вариант, что работы над «Альтаиром» могут быть возобновлены, однако заниматься ими будет уже не ОКБ имени Симонова, а Уральский завод гражданской авиации. Однако, как заявил газете главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, пока не ясно, есть ли у этого предприятия, которое собирает отечественную версию израильского беспилотника Searcher, компетенции для реализации проекта.