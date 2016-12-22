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Опубликовано видео полета ударного беспилотника «Альтаир»
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Опубликовано видео полета ударного беспилотника «Альтаир»
Технологии и медиа, 18:05
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Опубликовано видео полета ударного беспилотника «Альтаир»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео летных испытаний российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотника «Альтаир», который разрабатывают в ОКБ имени Симонова. Оно было показано в выпуске программы «Военная приемка».

СМИ и блогеры указывают, что на видео попал третий летный прототип дрона. Об этом может свидетельствовать бортовой номер 03, который видно на носовой части аппарата. Испытания, судя по видео, проходили зимой.

На кадрах видно, что на крыле беспилотника установлены шелковинки — тонкие нити, которые применяются при аэродинамических испытаниях и позволяют увидеть обтекание воздушным потоком и зоны турбулентности.

В 2011 году ОКБ имени Симонова (в том время оно носило название ОКБ «Сокол») выиграло конкур​с Минобороны на разработку беспилотного летательного аппарата массой до 5 т на сумму 1 млрд руб. Спустя два года ведомство заключило с предприятием пятилетний контракт, а в 2016 году начались испытания беспилотника «Альтаир».

Согласно техническим характеристикам, максимальная взлетная масса «Альтаира» составляет 5 т, длина равна 12 м, а размах крыла — около 30 м. Аппараты могут находиться в воздухе до 48 часов. Дальность связи без спутникового сигнала составляет до 450 км.​

Теги: «Альтаир» , беспилотник
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