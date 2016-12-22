В Казани арестовали главу компании — разработчика беспилотника Минобороны

Главу КБ имени М.П.Симонова Александра Гомзина арестовали по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных денег. Ранее «Ведомости» сообщали, что бюро не хватило на создание военного беспилотника выделенных Минобороны денег

Александр Гомзин (Фото: oborona.ru)

Генеральный директор Опытно-конструкторского бюро имени М.П.Симонова Александр Гомзин арестован по обвинению в нецелевом расходовании государственных субсидий. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности главы предприятия Владислав Лачугин.

«Гомзин взят под стражу судом по ходатайству следствия до 10 июня», — сказал он, пояснив, что следствие вменяет Гомзину ​нецелевое использование субсидий, которые были выделены предприятию в 2014 году.

Лачугин также отметил, что эти обвинения являются «абсурдными», а вменяемая сумма — «невозможной для предприятия». «Гомзин не просто отрицает вину. Вменяемая следствием сумма просто невозможна для нашего предприятия», — сказал он. При этом Лачугин не уточнил, о какой сумме идет речь. ТАСС без указания источника сообщил, что Гомзин «обвиняется в хищении 900 млн руб.».

Арест Гомзина «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Советского районного суда Казани, который выбирал меру пресечения для Гомзина. В суде также сообщили, что Гомзин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201) и нецелевом расходовании бюджетных средств (ч. 2 ст. 285.1).

Татарстанское издание «Бизнес ONLINE» в середине марта сообщало со ссылкой на источники об обысках и выемке документов в КБ имени Симонова. По данным издания, следственные действия проходили в КБ и в октябре 2017 года.

Источник ТАСС в руководстве конструкторского бюро назвал уголовное дело в отношении Гомзина «рейдерским захватом». «ОКБ имени Симонова имеет большую капитализацию, оно привлечено к созданию таких прорывных военных технологий, как тяжелый беспилотник дальнего радиуса действия», — считает собеседник агентства.

В апреле 2017 года газета «Ведомости» сообщала, что ОКБ имени Симонова обратилось к правительству России с просьбой выделить дополнительное финансирование для разработки гражданской версии ранее заказанного Минобороны военного беспилотника.

В 2011 году ОКБ имени Симонова выиграло конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата массой до 5 т на сумму 1 млрд руб. Через два года, в 2013 году, был заключен пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 году опытный образец беспилотника «Альтаир» совершил свой первый полет. Однако для завершения проекта средств, которые выделило Минобороны, не хватило. Кроме того, за время разработки беспилотного летательного аппарата изменились его характеристики — на 2 т увеличилась его масса, а стоимость разработки превысила сумму 2 млрд руб., поэтому разработчики решили предложить правительству разработать гражданский вариант «Альтаира», чтобы получить дополнительное финансирование 1,5–2 млрд руб. По расчетам ОКБ, это позволит создать в 2019 году образец беспилотника, а в 2020-м начать его выпуск.