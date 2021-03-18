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В Мосгордуме одобрили идею о памятнике Кобзону в центре Москвы

Ее поддержала профильная комиссия, следующий этап — голосование в Мосгордуме. Памятник планируют возвести на средства бюджета Москвы и установить в Оружейном переулке на Садовом кольце
Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Профильная комиссия при Мосгордуме поддержала идею поставить памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке на Садовом кольце в центре Москвы. Положительное решение вынесено в среду на заседании комиссии по монументальному искусству, которое состоялось в формате видеоконференции.

«Он (Иосиф Кобзон) был почетным гражданином города Москвы <...> наш горожанин, который прославил всю страну и Москву в том числе», — сказал перед голосованием председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он уточнил, что памятник будет возведен за счет средств города во исполнение указа президента. Место установки памятника выбиралось на протяжении года, было предложено 11 мест, уточнил Воскресенский. Оружейный переулок на Садовом кольце в итоге был одобрен Москомархитектурой, департаментом наследия столицы, а также депутатами органов местного самоуправления.

«Наша комиссия приняла это решение единогласно», — сказал Воскресенский, подводя итоги голосования.

Ранее глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в беседе с РБК говорил, что вопрос об установке памятника Кобзону в Москве ведется с момента его ухода из жизни. Муниципальный депутат района Тверской Кетеван Хараидзе говорила, что в качестве места установки памятника рассматривается Тверской район. 

Артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин предлагал присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке. 

Автор
Мария Бондаренко
Иосиф Кобзон Мосгордума памятники
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