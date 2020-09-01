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СМИ сообщили о минировании памятника Кобзону на кладбище в Москве

Неизвестные «заминировали» памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На место выехали сотрудники оперативных служб.

«РИА Новости» источник в правоохранительных органах сообщил, что угроза взрыва монумента артисту на Востряковском кладбище оказалась ложной.

«При проверке никаких угроз не выявлено», — сказал собеседник агентства.

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В августе ТАСС и телеканал «360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о минировании Мавзолея Ленина на Красной площади. Однако взрывных устройств в здании кинологи не нашли.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года от онкологического заболевания. Артисту было 80 лет. Кобзона похоронили на Востряковском кладбище в иудейской части, где находится могила его матери.

Теги: Иосиф Кобзон, памятник, минирование
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