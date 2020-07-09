«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции «МБХ медиа», сообщается на сайте издания.Также об этом пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо».
По данным «МБХ медиа», в офисе нет сотрудников редакции. К зданию редакции приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. В разговоре с РБК Бадамшин подтвердил факт проведения обыска.
Крое того, к офису редакции привезли шеф-редактора издания Сергея Простакова, у которого ранее прошел обыск.
РБК направил запрос в пресс-службу СК России.