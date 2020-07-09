«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции

Ранее в четверг, 9 июля, обыски также прошли у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Кроме того, силовики задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщил РБК координатор организации Дмитрий Заир-Бек.

По словам председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова считает, что мероприятия связаны с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию.

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон прошло с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%.