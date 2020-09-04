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Суд арестовал исполнительного директора «Открытой России» на 14 суток

Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров (Фото: Дмитрий Михаевич / ТАСС)

Тверской суд Москвы отправил исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова под арест на 14 суток за нарушение порядка проведения митинга. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Судом вынесено постановление о признании Андрея Пивоварова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.2 КоАП», — сказали в пресс-службе.

«Открытая Россия» сообщила о задержании своего исполнительного директора
Политика
Андрей Пивоваров

Пивоварова задержали накануне в районе Петровки в центре Москвы, его доставили в ОВД «Тверское». Как заявила РБК координатор организации Татьяна Усманова, правоохранители не сообщили, за какой эпизод он был задержан.

Позднее «ОВД Инфо» уточнил со ссылкой на Усманову, что поводом для возбуждения административного дела стал сбор подписей против поправок в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади.

Задержания на акции против поправок в Конституцию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В несогласованной акции против поправок в июле приняли участие несколько сотен человек, в их числе были муниципальный депутат Юлия Галямина и правозащитник Лев Пономарев. МВД сообщало о задержании 132 участников.

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Теги: «Открытая Россия», Андрей Пивоваров, арест
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