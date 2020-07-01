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Минск заявил о предложении «руки вверх» по полномочиям в союзе с Россией

Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Россия в феврале 2019 года предложила Белоруссии передать 95% ее полномочий на наднациональный уровень. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает корреспондент РБК.

«Когда мы посмотрели и его (российское предложение. — РБК) передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется», — сказал посол. По его словам, документ предлагал «все отдать наверх», оставив Белоруссии лишь несколько пунктов, например право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией, как в России.

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«В том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных», — уточнил белорусский представитель.

В качестве положительного примера интеграции разных государств посол назвал Европейский союз, в котором на наднациональный уровень, по его оценке, отдано 18% функций.

Решение о единой валюте России и Белоруссии, по мнению посла, должно приниматься с учетом мнения и равноправия обеих сторон. Налоговое и таможенное законодательства, как отметил Семашко, не могут быть написаны «под копирку», они могут только быть унифицированными.

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Фото: Alex Halada / Zuma / Global Look Press

В 1999 году Москва и Минск подписали Договор о создании Союзного государства. В рамках интеграции обеих стран Россия предложила Белоруссии создать 12 наднациональных органов, в том числе единую налоговую, таможню и суд. При этом сразу сформировать эти органы не планировалось, предполагалось сначала разработать «дорожные карты» по их созданию, уточняли собеседники РБК. Позже это предложение «поставили на паузу» по инициативе Минска.

В апреле лидер Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что не против создать единую валюту, но она должна быть не белорусским и не российским рублем.

Теги: Белоруссия, Россия, Союзное государство
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