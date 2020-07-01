Минск заявил о предложении «руки вверх» по полномочиям в союзе с Россией

Минск, Белоруссия (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Россия в феврале 2019 года предложила Белоруссии передать 95% ее полномочий на наднациональный уровень. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, передает корреспондент РБК.

«Когда мы посмотрели и его (российское предложение. — РБК) передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется», — сказал посол. По его словам, документ предлагал «все отдать наверх», оставив Белоруссии лишь несколько пунктов, например право называть правоохранительные органы милицией, а не полицией, как в России.

«В том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных», — уточнил белорусский представитель.

В качестве положительного примера интеграции разных государств посол назвал Европейский союз, в котором на наднациональный уровень, по его оценке, отдано 18% функций.