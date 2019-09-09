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Неизвестный открыл стрельбу в голландском Дордрехте
В результате погибли три человека, еще один пострадал. Мэр города заявил об «очень серьезном инциденте»
Фото: ZUMA / Global Look Press

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов, сообщает Nos.nl со ссылкой на полицию Роттердама.

По данным ведомства, выстрелы прозвучали в одном из жилых домов.

Как сообщают Telegraaf и Euronews, в результате стрельбы погибли несколько человек, их число не уточняется. Портал Hart Van Nederland со ссылкой на местных жителей пишет, что погибли по меньшей мере три человека, еще один получил ранения. Позднее полиция подтвердила эти данные. Ведомство начало расследование.

К месту происшествия прибыли сотрудники аварийных служб, возле дома дежурят два вертолета, машины скорой помощи и подразделения полиции.

Представитель полиции заявил nu.nl, что не может предоставить более подробной информации об инциденте.

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Подозреваемый по делу о стрельбе в Утрехте признал вину

На произошедшее отреагировал мэр города Воутер Колфф — в своем Twitter он заявил, что произошел «очень серьезный инцидент со стрельбой» и что позднее приедет к месту происшествия.

По данным источников Telegraaf, все погибшие и раненые, в том числе нападавший, — члены одной семьи. Сообщается, что нападавший покончил с собой.

18 марта стрельбу открыли в трамвае в голландском городе Утрехт. В результате погиб человек, еще несколько пострадали. По подозрению в стрельбе был задержан 37-летний уроженец Турции, он признал вину. Прокуратура не стала уточнять, имел ли инцидент отношение к терроризму.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: стрельба, погибшие, Нидерланды
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