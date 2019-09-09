Неизвестный открыл стрельбу в голландском Дордрехте

В результате погибли три человека, еще один пострадал. Мэр города заявил об «очень серьезном инциденте»

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Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов, сообщает Nos.nl со ссылкой на полицию Роттердама.

По данным ведомства, выстрелы прозвучали в одном из жилых домов.

Как сообщают Telegraaf и Euronews, в результате стрельбы погибли несколько человек, их число не уточняется. Портал Hart Van Nederland со ссылкой на местных жителей пишет, что погибли по меньшей мере три человека, еще один получил ранения. Позднее полиция подтвердила эти данные. Ведомство начало расследование.

К месту происшествия прибыли сотрудники аварийных служб, возле дома дежурят два вертолета, машины скорой помощи и подразделения полиции.

Представитель полиции заявил nu.nl, что не может предоставить более подробной информации об инциденте.