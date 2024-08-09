Суд арестовал бывшего мэра Астрахани спустя два месяца после отставки

Накануне Полумордвинова задержали. Он занимал пост мэра Астрахани с июня 2022-го по июнь 2024 года

Олег Полумордвинов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Кировский районный суд Астрахани арестовал до 6 октября бывшего мэра города Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере в отношении лица, получившего денежные средства в рамках муниципального контракта, передает ТАСС.

«Избрать в отношении Полумордвинова <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 6 октября 2024 года включительно», — сказал судья Денис Яковлев.

По словам судьи, сумма ущерба составила 27,5 млн руб. Прокурор рассказал ТАСС, что сумма муниципального контракта составляла более 200 млн руб., а 27 млн требовали от предпринимателя за содействие в получении оплаты в рамках заключенного муниципального контракта.

Полумордвинов вину не признал. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 УК (покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По словам прокурора, он обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.

Накануне Полумордвинова задержали вместе с его бывшим заместителем, начальником управления дорожного хозяйства и транспорта Иваном Сапрыкиным и директором ООО «Айтиком» Виктором Федоровым. Их подозревают «в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», пояснили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

14 июня Полумордвинов заявил, что «вынужден оставить пост главы города». «Коммерсантъ» писал, что перед отставкой он взял отпуск. Председатель городской думы Игорь Седов заявил, что мэр ушел с поста по собственному желанию. Врио главы Астрахани стал Назар Кучерук, который занимал до этого пост первого заместителя мэра. Портал Astrakhanpost.ru сообщал, что в июле Полумордвинов возглавил Астраханский государственный архитектурно-строительный университет.

Полумордвинов в 2009–2011 годах был министром строительства и дорожного хозяйства Астраханской области. В сентябре 2011 года назначен на должность заместителя председателя правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической безопасности. С марта 2015 года по октябрь 2018-го был главой администрации Астрахани. В июне 2022 года стал мэром города.

В середине июля Тверской районный суд Москвы арестовал экс-главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина по делу о растрате более 220 млн руб. За неделю до задержания чиновник объявил об уходе в отставку.