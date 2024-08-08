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Политика ,  
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В Астрахани задержали бывшего мэра спустя два месяца после отставки

Полумордвинова, его бывшего зама и директора ООО «Айтиком» заподозрили «в оказании общего покровительства за денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства»
Олег&nbsp;Полумордвинов
Олег Полумордвинов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Астрахани задержали бывшего мэра Олега Полумордвинова, сообщили в пресс-службе губернатора. В июне он ушел в отставку.

Вместе с ним 8 августа были задержаны его бывший заместитель, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.

Они подозреваются «в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства», пояснили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.

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14 июня Полумордвинов объявил, что «вынужден оставить пост главы города». Председатель городской думы Игорь Седов сообщил, что мэр ушел с поста по собственному желанию. Врио главы города стал Назар Кучерук, занимавший до этого должность первого заместителя. Перед отставкой Полумордвинов взял отпуск, писал «Коммерсантъ».

Полумордвинов занимал пост мэра с 6 июня 2022 года, до этого, с 29 апреля, он был исполняющим обязанности. С марта 2015 года по октябрь 2018-го Полумордвинов работал сити-менеджером (главой администрации). Он также был министром строительства и дорожного хозяйства области.

Портал Astrakhanpost.ru писал, что в июле Полумордвинов возглавил Астраханский государственный архитектурно-строительный университет.

В июле Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Шатура Московской области Алексея Артюхина по делу о растрате. За неделю до задержания чиновник объявил об уходе в отставку. Артюхин обвиняется в растрате более 220 млн руб. из бюджета при строительстве очистных сооружений и водозаборного узла. Экс-глава Шатуры отрицает свою вину.

За последнее время в отставку ушли мэры Новокузнецка Сергей Кузнецов, Сочи Алексей Копайгородский, Саранска Игорь Асабин и др.

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