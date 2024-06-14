 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Глава Астрахани объявил, что вынужден уйти в отставку

Олег Полумордвинов
Олег Полумордвинов (Фото: polumordvinov / Telegram)

Мэр Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что решил уйти в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Астраханцы, друзья! Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал он.

Полумордвинов не пояснил, какие обстоятельства стоят за словом «вынужден», которое он употребил в тексте.

Глава выразил благодарность гражданам за «совместную работу и поддержку в делах и начинаниях», а также поблагодарил команду муниципалитета, с которой ему «посчастливилось работать».

Олег Полумордвинов занимал должность главы города с 29 апреля 2022 года — сначала был исполняющим обязанности, а с 6 июня 2022 года был утвержден официально.

Исполняющим обязанности мэра стал его первый заместитель — Назар Кучерук.

Мэр Йошкар-Олы подал в отставку после восьми лет на посту
Политика
Евгений Маслов

Это не первый за месяц чиновник, который решил оставить пост мэра.

Так, 11 июня мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов ушел в отставку после восьми лет на посту.

До этого, 23 мая, возглавлявший шесть лет Воронеж Вадим Кстенин также решил уйти с должности.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Астрахань глава города отставка

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Мэр Йошкар-Олы подал в отставку после восьми лет на посту
Политика
Мэр Воронежа объявил об отставке
Политика
Власти обсудили отставку главы Алтая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Гладков сообщил о ранении охранника и повреждении 10 машин при обстреле Политика, 15:00
Три человека погибли при вылете иномарки на тротуар в Благовещенске Общество, 15:00
Roaring Kitty избавился от опционов на акции GameStop Инвестиции, 15:00
Лавров объяснил неактуальность концепции евроатлантической безопасности Политика, 14:59
Рособрнадзор опроверг дополнительные баллы на ЕГЭ за цитаты Путина Общество, 14:51
Почему новые санкции могут укрепить рубль и что от него ждать Pro, 14:50
Медведев назвал имя упомянутого Путиным посредника по Украине Политика, 14:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа назвала дату возобновления торгов бумагами «Мать и дитя» Инвестиции, 14:45
Лавров описал действия послов словами «ни за кем бегать не собираемся» Политика, 14:44
Новичок Российской премьер-лиги лишился лучшего бомбардира Спорт, 14:44
Эксперты предупредили о проблемах с продажей 70% квартир в Москве Недвижимость, 14:41
Суд по ущербу от водной блокады Крыма пройдет в закрытом режиме Политика, 14:41
Суперкомпьютер назвал победителя матча открытия Евро Спорт, 14:37
Каковы шансы сборных Украины и Грузии выйти в плей-офф Евро-2024 Спорт, 14:35