Глава Астрахани объявил, что вынужден уйти в отставку

Олег Полумордвинов (Фото: polumordvinov / Telegram)

Мэр Астрахани Олег Полумордвинов сообщил, что решил уйти в отставку. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Астраханцы, друзья! Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города», — написал он.

Полумордвинов не пояснил, какие обстоятельства стоят за словом «вынужден», которое он употребил в тексте.

Глава выразил благодарность гражданам за «совместную работу и поддержку в делах и начинаниях», а также поблагодарил команду муниципалитета, с которой ему «посчастливилось работать».

Олег Полумордвинов занимал должность главы города с 29 апреля 2022 года — сначала был исполняющим обязанности, а с 6 июня 2022 года был утвержден официально.

Исполняющим обязанности мэра стал его первый заместитель — Назар Кучерук.

Это не первый за месяц чиновник, который решил оставить пост мэра.

Так, 11 июня мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов ушел в отставку после восьми лет на посту.

До этого, 23 мая, возглавлявший шесть лет Воронеж Вадим Кстенин также решил уйти с должности.