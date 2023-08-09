На сотрудников «Матросской тишины» завели дела о превышении полномочий

Фигуранты дела, «не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы» арестованных, потерпевшими проходят пять человек

Фото: Марина Круглякова / ТАСС

Против четырех сотрудников московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по столице. Потерпевшими по делам проходят пять человек.

Как следует из материалов проверок, фигуранты дела, «не имея на то законных оснований, существенно нарушали права и законные интересы» арестованных, тем самым «дискредитируя и подрывая авторитет ведомства».

Дела расследуются по п. п. «а» и «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В апреле 2022 года адвокат Олега Медведева (Шишканова), которого СК называет вором в законе, сообщила, что ее подзащитного избили в СИЗО перед заседанием суда о продлении срока ареста. По словам самого Медведева, он отказался от еды, боясь отравления, из-за чего девять сотрудников «Матросской тишины» ударили его по затылку и спине, а также проткнули ладонь ключом от камеры. В здание суда его привели без обуви и верхней одежды, он был в наручниках позе «ласточки» и у него был вывихнут плечевой сустав. Во ФСИН тогда утверждали, что Медведев отказался проследовать в суд и к нему применили прием «загиб руки за спину».

Зимой 2017 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили, что в одном из корпусов СИЗО «Матросская тишина» оборудованы «вип-камеры». По словам члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачевой, в «люксовой» камере № 275, расположенной во втором корпусе СИЗО были установлены большой телевизор, подвесной унитаз, «элегантные полочки-крючочки». Меркачева со ссылкой на неназванного адвоката говорила, что места в таких «вип-камерах» продают за 1 млн руб.

Во ФСИН начали служебную проверку. Однако СК не нашел коррупции в «Матросской тишине». Следователи в ходе проверки пришли к выводу, что ремонт в камерах заключенные провели на законных основаниях.

В сентябре 2022 года трое сотрудников ФСИН в Ярославле Вячеслав Шашкин, Сергей Гусарин и Сергей Кузьмин получили по три с половиной и три года тюрьмы по делу о превышении должностных полномочий. По данным портала «Ярновости», Шашкин, Гусарин и Кузьмин в апреле 2017 года избили дубинками заключенного исправительной колонии № 1 Важу Бочоришвили, после того как он отказался проходить «процедуру осмотра скрытых полостей». Освободившись из заключения, мужчина попал в больницу и впоследствии скончался. Осужденные признали свою вину и раскаялись.