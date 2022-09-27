В Ярославле три сотрудника ФСИН получили сроки за избиение заключенного

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Троим сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) вынесли приговор по делу о превышении полномочий, сообщили РБК в пресс-службе Заволжского районного суда Ярославля.

Суд признал Вячеслава Шашкина, Сергея Гусарина и Сергея Кузьмина виновными по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения). Кузьмин, которому также вменяли превышение полномочий с использованием оружия, получил три с половиной года, остальные — по три. Также осужденным запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок два с половиной года.

Местный портал «Ярновости» пишет, что Шашкин, Гусарин и Кузьмин в апреле 2017 года избили заключенного исправительной колонии №1 Важу Бочоришвили, после того как он отказался проходить «процедуру осмотра скрытых полостей». Мужчину избили дубинками, он потерял сознание. Выйдя на волю, он попал в больницу и там скончался.

Портал отмечает, что все трое осужденных признали свою вину в содеянном и раскаялись.

Это не первое дело против ярославских фсиновцев. В апреле тот же суд вынес приговор девяти сотрудникам исправительной колонии №1 «по факту применения насилия и специальных средств» против заключенного в августе 2016 года. Осужденные получили от трех до трех лет и четырех месяцев колонии по той же статье, что и Шашкин, Гусарин и Кузьмин.