В Петербурге задержали первого замглавы крымского управления ФСИН

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В Санкт-Петербурге и Симферополе сотрудники УФСБ задержали нескольких чиновников УФСИН Крыма, которые выступают фигурантами дела о получении взятки по предварительному сговору в крупном размере.

В сообщении управления СК по Крыму и Севастополю указывается, что среди задержанных — первый заместитель начальника республиканского УФСИН, и.о. начальника СИЗО-2 и заместитель начальника СИЗО-1.

По данным следствия, фирма из Санкт-Петербурга организовала интернет-магазин для заключенных и отправляла товары в СИЗО. Взятки ее директор давала чиновникам за покровительство бизнесу и за то, что бандероли в изоляторы проносились без досмотра.

Директор фирмы также задержана. На местах работы чиновников УФСИН проведены обыски, изъята документация.