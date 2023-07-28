В Приморье арестовали замглавы ФСИН по делу о злоупотреблении полномочий и мошенничестве

В Приморье арестовали замглавы ФСИН по делу о поставке банок в колонию

Осужденный в цехе консервного завода ФКУ ИК-22 ГУФСИН России (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В Приморском крае арестовали бывшего заместителя начальника исправительной колонии №22, сообщает СК по региону. ТАСС со ссылкйо на источник уточняет, что задержан заместитель начальника ГУ ФСИН по Приморью Владислав Богдаренко. который раньше занимал должность замначальника колонии №22.

Суд отправил его под стражу два месяца. Бондаренко подозревают по по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, с июля 2018 года по апрель 2019 года Бондаренко готовил подложные коммерческие предложения от нескольких компаний с завышенной стоимостью. Следствие считает, что он создал видимость наиболее выгодного предложения от двух юридических лиц, подконтрольных его знакомым.

В частности, с одним из исправительных учреждений было заключено два контракта на поставку стеклянных банок, сумма которых более чем на 1 млн рублей превысила рыночную стоимость.

«Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах края, что контракт на поставку банок, которые использовались в ИК-22 в производстве по консервированию овощей, был заключен с Алексеем Версткиным, который является троюродным братом начальника ФСИН по Приморью Вадима Версткина.

Алексей Версткин и его супруга также арестовали. Их подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).