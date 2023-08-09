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В Сергиевом Посаде отключили горячую воду после взрыва на заводе
Администрация Сергиевого Посада: из-за взрыва на заводе прекращена подача горячей воды
Подача горячей воды потребителям прекращена из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, сообщается в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.
«Газпром Теплоэнерго сообщает, что в связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10.45 09.08.2023, прекращена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
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