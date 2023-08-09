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При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек

Глава Сергиева Посада: 35 человек обратились за медицинской помощью после взрыва
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 человек были направлены в травмпункт, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

При взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 35 человек
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После взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде за медицинской помощью обратились 35 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в телеграм-канале.

«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о 31 пострадавшем. «Среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт», — написал он в телеграм-канале. По его словам, в общей сложности в больницу доставили 19 человек.

В пресс-службе МЧС говорили, что площадь пожара в пострадавшем ангаре составляет 50 кв. м.

Воробьев добавил, что сейчас ведется разбор завалов на месте происшествия. Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что под завалами могут оставаться люди.

В целях безопасности власти провели эвакуацию людей из всех зданий и цехов на территории завода, также эвакуировали ближайший детский сад.

Губернатор Московской области также сообщил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла, также выбиты стекла и разрушен фасад спорткомплекса «Луч».

Он заверил местных жителей, что подмосковные власти позаботятся от тех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва.

Акулов ранее 9 августа сообщил о взрыве на территории Загорского оптико-механического завода. По данным ТАСС, причиной взрыва стал человеческий фактор. По данным «РИА Новости», к взрыву привело нарушение технологического процесса.

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» «Ростеха». Одно из приоритетных направлений его работы — оптика для военных: например, бинокль БП 8×20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего «Ратник».

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Загорский оптико-механический завод Сергиев Посад Подмосковье Андрей Воробьев пострадавшие
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