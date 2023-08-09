На заводе в Сергиевом Посаде после взрыва объявили тотальную эвакуацию

Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, объявили полную эвакуацию персонала из всех зданий.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Акулов в своем телеграм-канале сообщил, что на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, его причину он не назвал и призвал жителей сохранять спокойствие. Власти организовали также горячую линию и опубликовали телефоны, по которым можно получить официальную информацию: 8 (496) 545-77-55, 8 (496) 540-88-36, 8 (496) 551-51-00, 8 (915) 135-15-10.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выехал к месту чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, взрыв на заводе произошел не из-за атаки беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе», — сказал собеседник агентства.

Источник агентства также сообщил, что, по предварительным данным, на заводе пострадали 11 человек.

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