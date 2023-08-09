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Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой
Video

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел на территории ангара с пиротехникой. Об этом сообщают «РИА Новости» и Mash со ссылкой на источники.

Телеграм-канал 112 сообщает, что взрыв произошел в ангаре площадью 1600 кв. м. Он полностью разрушен. RT со ссылкой на очевидцев сообщает, что в части офисов рядом с территорией завода возникли перебои с электричеством.

О том, что на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв, ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным телеграм-канала Mash, пострадали 15 человек. По данным собеседника ТАСС, пострадали 11 человек.

На заводе объявили полную эвакуацию. На место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.


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